Tangenti e processi insabbiati: il viaggio a Dubai del giudice napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 7 Febbraio 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2018 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo hanno arrestato nel residence ischitano dove vive in affitto dallo scorso settembre. Il giudice Giancarlo Longo non si aspettava di dover finire nel carcere di Poggioreale. Pensava che ai colleghi della Procura di Messina fossero bastate le memorie, le consulenze, le indagini difensive depositate dal suo avvocato siciliano Candido Bonaventura. Invece, nonostante il trasferimento disposto dal Csm dopo la sua domanda presentata per evitare un procedimento di incompatibilità ambientale, Longo si è visto consegnare dagli agenti della guardia di finanza due ordinanze di custodia cautelare, una di Roma l'altra di Messina, di circa 500 pagine ciascuna.Corruzione giudiziaria l'accusa. Dice l'avvocato Bonaventura, che lamenta di non aver ottenuto subito copia dell'ordinanza: «Pensavamo, con una consulenza, di aver spiegato bene l'origine di quei 75mila euro in contanti depositati in banca. Il viaggio a Dubai era avvenuto con un prestito, poi restituito. L'inchiesta va avanti da tempo, è stata prorogata. Non so, dopo il trasferimento del mio assistito, come si possa ipotizzare la possibilità della reiterazione del reato».Napoletano sposato con una napoletana, Giancarlo Longo, 49 anni ad aprile, non ha mai lavorato, prima di settembre, nella sua città natale dove pure ha studiato e si è laureato. Magistrato sempre di Procura, era a Siracusa dal 2003 e si trovava così bene da aver comprato una casa in provincia di Catania. Ne ha un'altra a Napoli, città dove vivono molti suoi parenti. Suoceri compresi. Il 18 agosto scorso, un decreto ministeriale lo ha dichiarato di «terza valutazione di professionalità», ratificando il trasferimento, «a sua domanda», da Siracusa al Tribunale di Napoli, «con funzioni di giudice» disposto dal Csm.