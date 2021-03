Scuole chiuse in zona rossa, Tar del Lazio sospende il Dpcm: «Governo riesamini misure»

Scuole chiuse in zona rossa? Non è un provvedimento valido. Così ha deciso il Tar Lazio, che ha sospeso l'efficacia del Dpcm del 2 marzo scorso con cui il Governo ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole delle Regioni in «zona rossa». I giudici, presidente Antonio Savo Amodio e l'estensore Lucia Maria Brancatelli, hanno così accolto la domanda cautelare presentata da un gruppo di studenti e genitori di alunni minorenni di tutta Italia, rappresentati dagli avvocati Valerio Onida e Barbara Randazzio, rinviando la discussione di merito all'udienza del 14 luglio.

Cosa prevede il Dpcm del 2 marzo

Per le zone rosse, il Dpcm del 2 marzo ha disposto che «dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Cosa sostiene il Tar

Con la decisione di oggi, il Tar del Lazio stabilisce che la Presidenza del Consiglio entro il 2 aprile riesamini le misure che, sulla base del Dpcm del 2 marzo, comportano l'automatica chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle 'zone rossè, prevedendo il ricorso alla Didattica a Distanza nelle 'zone giallè e nelle 'arancionì. La decisione è stata adottata, con due ordinanze, dopo i ricorsi proposti da genitori di studenti delle scuole superiori. I giudici hanno accolto le richieste «ai soli fini del riesame da parte della presidenza del consiglio dei ministri delle impugnate previsioni contenute nel Dpcm».

Draghi: «Riaprono le scuole fino alla prima media»

In conferenza stampa, oggi, il premier Mario Draghi ha annunciato la riapertura delle scuole: «Riapre la scuola fino alla prima media». E poi ha aggiunto: «Stiamo guardando attentamente i dati sui contagi. Se la situazione epidemiologica lo consentirà, la scuola aprirà in primis, anche nelle zone rosse. Cominceremo a riaprire le scuole primarie e la scuola dell'infanzia anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni, ovvero speriamo subito dopo Pasqua».