Taranto, Alessio muore a 15 anni: era una promessa del calcio

Mercoledì 28 Agosto 2019, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 18:20

Un'altra giovanissima vita spezzata a Taranto: Alessio Romanazzi, 15 anni appena compiuti e da due alle prese con la leucemia, si è spento ieri in ospedale. Aveva perso la madre a soli nove anni e insieme al fratello.Alessio aveva iniziato a giocare a calcio in quella che poi diventò la New Team di Leonzio Sgobba, una squadra che aggrega oltre 80 ragazzi e si allena nel campetto all'interno dell'Istituto Maria Immacolata.In poco tempo era diventato un giovane talento: giocava come attaccante e segnava 30 gol all'anno. Tifoso del Milan, dopo la morte della madre viveva in una casa famiglia ma negli ultimi due anni le cure l'hanno costretto spesso ad allontanarsi dalla città: prima a Bari, poi a Roma e infine all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.