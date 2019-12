Taranto, bomba esplode in pieno centro e devasta un bar

Una bomba è stata fatta esplodere pochi minuti prima della mezzanotte dinanzi all'ingresso di un bar in ristrutturazione nel centro di Taranto. L'ordigno è stato piazzato nei pressi della saracinesca del locale che si trova in via Umbria all'angolo con via De Carolis a pochi metri da una scuola e da palazzo di giustizia.



La potente esplosione ha distrutto il bar, che avrebbe aperto a gennaio, danneggiando alcune macchine parcheggiate nelle vicinanze e mandando in frantumi i vetri delle abitazioni dello stesso edificio. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia per i rilievi del caso. Sull'episodio indagano gli uomini della Mobile che hanno acquisito le immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza della zona. Video che ora vengono esaminati nel tentativo di risalire ai responsabili dell'attentato e al movente