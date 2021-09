Investito sulla statale, muore un ciclista

Il camion per la raccolta dei rifiuti di un'azienda privata lo ha investito e lo ha ucciso. Vittima dell'ennesima tragedia della strada un ciclista di 83 anni, travolto dal mezzo pesante sulla statale che collega Fragagnano a Sava in provincia di Taranto. L'incidente mortale è avvenuto questa mattina, proprio nelle vicinanze dell'ingresso di Sava. Per cause in corso di accertamento, il mezzo per la raccolta dei rifiuti ha investito il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati