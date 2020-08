Cinque colpi di pistola da due sicari in scooter: 39enne gambizzato nella città vecchia

Ultimo aggiornamento: 11:27

I sicari si sono avvicinati in scooter mentre lui stava era in bicicletta e stava pedalando verso casa. I malviventi gli hanno sparato contro mirando alle gambe. Cinque colpi in rapida successione, tre dei quali lo hanno centrato alla gamba e al gluteo destro.L'agguato è scattato poco dopo la mezzanotte di ieri in un vicolo della città vecchia di Taranto . Obiettivo del raid a colpi di pistola un pregiudicato tarantino di 39 anni. L'uomo è stato soccorso ed è stato condotto in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e della Scientifica per i rilievi del caso. Ed ora è caccia ai due responsabili del ferimento.