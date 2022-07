Incidente stradale, con la moto contro un muretto: muore 17enne. Ferito l'amico

Un morto e un ferito. Questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto in piena notte nella frazione di San Donato, alla periferia di Taranto. A perdere la vita un ragazzo tarantino di 17 anni, mentre è rimasto ferito un suo amico di diciannove anni. Stando alle prime informazioni, lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada ed è andato a sbattere contro un muretto. Per il 17enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto 118, Polizia e Carabinieri.

Lo schianto

L'incidente si è verificato intorno alle 4 nei pressi del cimitero di Talsano, in corrispondenza di una rotatoria. Lo scooter è finito fuori strada ed ha impattato il muretto e i due ragazzi sono precipitati sul selciato. Per Cosimo Cazzato, conosciuto da tutti come Mimmo, non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo, che avrebbe compiuto diciotto anni il prossimo ottobre, ha picchiato con estrema violenza il capo sull’asfalto. Una botta terrificante che lo ha ucciso sul colpo.

I soccorsi

Dopo l'allarme sul posto sono intervenute le pattuglie dei Carabineri e della Polizia oltre alle ambulanze del 118. Per il ragazzo purtroppo i soccorsi si sono rivelati vani. Il diciassettenne sarebbe deceduto sul colpo. Il suo amico è stato condotto subito in ospedale.