Taranto, operaio 60enne muore folgorato: il mezzo che gettava cemento ha urtato i fili dell'alta tensione

Tragedia questa mattina (9 marzo) in provincia di Taranto, a San Marzano, dove un operaio di 60 anni è morto folgorato mentre era in corso una gettata di cemento per coprire alcune tubazioni intorno alle 11:00. L'incidente, a quanto si apprende, è avvenuto nel cantiere della nuova superstrada che collegherà Taranto ad Avetrana. Inutili i soccorsi.

L'incidente

La parte alta del mezzo, dalla quale fuoriusciva il cemento, secondo una prima ricostruzione, avrebbe toccato i cavi aerei dell'alta tensione, provocando il decesso dell'uomo. Sul posto sono giunti anche i familiari. Al lavoro agenti della Polizia di Stato e della Scientifica, mentre è stato inutile, per l'operaio, l'intervento dei sanitari del 118 che avrebbero effettuato un massaggio cardiaco lungo circa 45 minuti, ma senza successo. La Procura di Taranto aprirà un fascicolo d'indagine.