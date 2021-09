Taranto, motociclista perde il controllo del mezzo sulla statale: muore a 51 anni

Un altro morto sulle strade pugliesi: un motociclista ha perso la vita ieri sera sulla statale che collega Palagiano a Palagianello, in provincia di Taranto.

L'ennesimo morto sulle strade

Un motociclista di 51 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla statale 7 tra Palagiano e Palagianello, a pochi metri da una stazione di stazione di servizio. L'uomo ha perso il controllo del mezzo scontrandosi con un'auto in procinto di svoltare per immettersi in una proprietà privata. Illeso l'automobilista.

I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista, originario di Palagiano. I rilievi sono stati compiuti da Carabinieri e Polizia locale, che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.