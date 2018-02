Clochard si scaglia contro poliziotta e la accoltella al cuore: lei si salva grazie allo smartphone nel taschino

Martedì 20 Febbraio 2018, 21:06 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 23:57

Accoltellata al cuore, è salva per miracolo solo grazie al suo smartphone. È successo a Taranto dove una poliziotta, intervenuta davanti alla stazione ferroviaria di piazza della Libertà perchè un uomo stava minacciando alcuni passanti, è stata colpita al torace dall'uomo, armato di un coltello a serramanico. I fendenti hanno lacerato l'uniforme: il cellulare nella tasca interna però ha impedito che i colpi raggiungessero il cuore. L'uomo, identificato come I.I, un clochard bulgaro di 50 anni, è stato arrestato per tentato omicidio.