Rissa a colpi di mazza da baseball nel centro storico: distrutta una pizzeria

Ultimo aggiornamento: 11:26

Violenta rissa in pieno centro a Taranto ieri sera con protagonisti diversi giovani extracomunitari. Il primo scontro, stando alle prime informazioni raccolte dalla Polizia, è avvenuto in via Principe Amedeo con alcuni stranieri che si sono affrontati in strada a colpi di mazza da baseball.La lite si è riaccesa poco dopo sfociando anche all'interno di una pizzeria del Borgo. Anche qui botte da orbi e ingenti danni riportati dal locale. Sul posto gli agenti della squadra Volante della Polizia che, non senza fatica, hanno riportato la calma e sono riusciti immediatamente ad identificare un giovane nigeriano, che è stato denunciato. Gli agenti sono al lavoro per risalire anche agli altri responsabili della violenta zuffa.