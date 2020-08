Su un terreno agricolo, scoperta maxi disarica abusiva: 8 indagati

Ultimo aggiornamento: 16:07

Un terreno agricolo trasformato in discarica a cielo aperto alla periferia di Grottaglie . A scoprirla gli agenti del commissariato di Polizia della città delle Ceramiche che hanno denunciato a piede libero otto persone, accusate di gestione illecita di rifiuti pericolosi. Le indagini sono state avviate in seguito al ritrovamento, nelle campagne di contrada “Paparazio”, a nord di Grottaglie, di un autocarro Iveco munito di una gru a “ragno”, usato probabilmente per lo scarico illegale di rifiuti, che era stato abbandonato in tutta fretta poco prima dell’arrivo dei poliziotti, con le chiavi ancora inserite nel nottolino dell’accensione.Nei giorni successivi, i poliziotti, con riprese aeree effettuate dal personale del Reparto Volo di Bari, sono riusciti ad individuare una vasta area agricola, di circa 5000 metri quadrati adibita a discarica abusiva. Nel terreno è stata rinvenuta una notevole quantità di materiale plastico, scarti di coperture dei tendoni per la coltivazione dell’uva, tubi di plastica per l’irrigazione dei campi e coperture in amianto.L’intera area è stata sottoposta a sequestro mentre sono stati identificati e denunciati i due titolari di un’azienda di smaltimento dei minerali ferrosi e anche i sei proprietari dei terreni dove si estendeva la discarica abusiva, tutti originari di Grottaglie.