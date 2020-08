Tarquinia sotto scacco dagli incendi, distrutti dalle fiamme ettari di vegetazione

Non c’è fine, il lido di Tarquinia continua ad essere minacciato dal fuoco. Anche ieri sera lungo la costa sono divampati gli incendi: tre distinti focolai nei pressi dell’ex aeroporto Amerigo Sostegni, a Marina Velca e di nuovo a Sant’Agostino, dove sono andati in fumo 30 ettari tra sterpaglie e boscaglia. Qui lunedì scorso il fuoco ha divorato ottanta ettari e le squadre di soccorso hanno impiegato oltre tredici ore per domare le fiamme e bonificare l’area.



Sulle cause degli incendi se ne stanno occupando le forze dell’ordine e sembrerebbe ormai certa la mano incendiaria di qualcuno. Ieri sera sono intervenuti i Vigili del fuoco di Civitavecchia e una squadra del distaccamento di Gradoli, oltre alle autobotti dell’Aeopc di Tarquinia, che fino a notte tarda hanno fatto i conti con le fiamme alimentate dal vento. Il sindaco Alessandro Giulivi è stato costantemente in contatto con le squadre di soccorso per monitorare la situazione. Sul posto carabinieri, Polizia di Stato e Polizia locale. Ultimo aggiornamento: 23:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA