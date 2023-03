Roma, tartarughe usate dai bambini per giocare a calcio: choc al Parco degli Acquedotti

Tartarughe prese a calci dai bambini come palloni. E' la denuncia che è arrivata da alcuni frequentatori del parco degli Acquedotti, a Roma, all'associazione Earth. Lo racconta il Corriere della Sera. E' successo al laghetto del Parco degli Acquedotti di via Lemonia, nel VII Municipio. I ragazzini, secondo quanto denunciato, stanano le tartarughe e, aiutandosi con dei bastoni, le attirano a sé per poi utilizzarle come palloni da calcio, lanciandosele l'un l'altro. Questo nonostante la presenza dei genitori, che di solito non intervengono o - peggio - redarguiscono non i bambini bensì chi cerca di fermarli, come appunto la signora che poi ha dovuto rivolgersi ad Earth. «Questi episodi aumentano il sabato e la domenica - ha denunciato la signora nella mail - quando il numero delle persone si moltiplica e il senso civico e l'educazione si azzerano: i bambini nonostante la staccionata entrano e scambiano le tartarughe per dei palloni, bisognerebbe almeno mettere una rete per evitare intrusioni».

«La signora - racconta Valentina Coppola, presidente di Earth - ci ha detto di aver fatto molte chiamate prima di rivolgersi a noi, purtroppo senza successo: ricordiamo che chiunque può e deve intervenire in caso di maltrattamento di animali, in questo caso anche l'Ente Parco che avrebbe sostenuto in non essere competente non rientrando le tartarughe nella fauna selvatica».