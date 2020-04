Roma, tassista pusher e finto cliente arrestati dai carabinieri: colti in flagrante durante l'acquisto di cocaina

Ultimo aggiornamento: 12:57

In piena emergenza, aveva pensato di passare inosservato a bordo del suo. Con l'auto utilizzata per lavoro, infatti, unromano diaveva deciso disenza dare nell'occhio. Un'ingenuità, però, è costata cara a lui e ad un, unche si era finto un normale passeggero.Il, ieri pomeriggio, aveva fatto salire una bordo del, in cui è avvenuto lo scambio di droga e denaro. La scena non era sfuggita ad alcunidella compagnia di Roma San Pietro, di pattuglia in via Romano Guerra, nella zona periferica della. Ciò che ha insospettito i militari è stato il comportamento del cliente: invece di sedersi sui sedili posteriori, come solitamente fanno tutti e in particolar modo in questo periodo per rispettare le distanze di sicurezza per l'emergenza, il 33enne era salito sulA quel punto, i carabinieri sono intervenuti, cogliendo in flagrante i due nel momento dello scambio: il tassista, infatti, aveva appena ceduto quattro dosi dial suo cliente, in cambio di 200 euro. Il sospetto degli investigatori è che non potesse trattarsi solo di un'ingente scorta, ma di un probabile acquisto per una futura rivendita di dosi da parte del 33enne. I militari si sono poi recati nell'abitazione del tassista 39enne, dove la perquisizione ha consentito di rivenire e sequestrare altre 65 dosi di cocaina, materiale per la produzione ed il confezionamento, e circa 29mila euro in contanti.Entrambi gli uomini fermati sono stati, sia per detenzione ai fini di, sia per la violazione delle norme di quarantena per fronteggiare l'emergenza