Tav, scontri a Chiomonte: incendiata la cancellata del cantiere, No Tav lanciano bombe carta con le fionde

Tav, scontri a Chiomonte, in provincia di Torino: incellata la cancellata del cantiere e una quarantina di No Tav a volto coperto ieri sera hanno lanciato bombe carta con delle fionde. Nuova serata di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, ieri, al cantiere di Chiomonte della Tav Torino-Lione, in Val di Susa.

Di Maio sonda i big M5S: quanti stanno con me?

Tav, così una farfalla rara verrà salvata dal cantiere in Val di Susa



Nell'ambito della mobilitazione indetta da Askatasuna e dal movimento No Tav per la ricorrenza dell'8 dicembre, un centinaio di militanti, dopo essersi concentrati alle 19 presso il campo sportivo di Giaglione, hanno percorso in corteo il sentiero Gallo Romano, in violazione dell'ordinanza del prefetto di, fino a raggiungere la cancellata metallica fissata a un chilometro dal cantiere di, ammassando legna e dandole fuoco, poi spento grazie all'utilizzo di alcuni mini idranti predisposti per far fronte alle iniziative violente in ambito boschivo.

Subito dopo, circa 40 persone, dopo essersi travisate, si sono resi responsabili per circa mezz'ora del lancio, anche con le fionde, di una cinquantina di bombe carta, botti e razzi con batterie multiple e pietre, contro i contingenti delle forze dell'ordine. La polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni e ha disperso i facinorosi.



Saranno denunciate dalla polizia di Stato i 25 manifestanti che ieri sera hanno lanciato oltre 50 bombe carta, artifizi pirotecnici e sassi all'indirizzo dell forze dell'ordine alla cancellata metallica posta a protezione del cantiere Tav.





Saranno denunciate dalla @poliziadistato i 25 manifestanti che ieri sera hanno lanciato oltre 50 bombe carta, artifizi pirotecnici e sassi all'indirizzo dell forze dell'ordine alla cancellata metallica posta a protezione del cantiere TAV di Chiomonte https://t.co/OiI5R7BmjX pic.twitter.com/AXJa2chNbO — Questura di Torino (@QuesturaTorino) 8 dicembre 2019

Ultimo aggiornamento: 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA