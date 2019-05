Giovedì 9 Maggio 2019, 07:45 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il viaggio dall'aeroporto di Bari a Matera è finito in tragedia. Il taxi con a bordo conducente e due persone si è andato a schiantare contro un autoarticolato. Morte tre persone, tutte quelle a bordo del taxi.Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, all’altezza di Grumo, in uno dei punti più pericolosi della statale. L’impatto è stato frontale e per i tre non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri.