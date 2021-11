Taxi e Ncc, la nuova ordinanza: massimo due passeggeri a bordo ad eccezione delle famiglie

Tornano le limitazioni sui trasporti e anche Taxi e Ncc non vengono esclusi. Il Coronavirus torna a spaventare e, i tassisti e i conducenti di mezzi di trasporto non di linea, dovranno attenersi alla nuova ordinanza prevista dal ministero della Salute e dal ministero delle infrastrutture e della mobilità.

Sui taxi e sui mezzi di trasporto non di linea, come l'Ncc, è «opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente». Inoltre, sui sedili posteriori, «al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, se non componenti dello stesso nucleo familiare».

È quanto prevede la nuova ordinanza del ministero della Salute e del Mims per il contenimento del Covid nei trasporti e della logistica. Il conducente ha l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica o di livello superiore e deve avere il Green pass.