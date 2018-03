Cameriera si ammala di tubercolosi e muore: al ristorante scatta la profilassi

Venerdì 23 Marzo 2018, 06:55 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 09:19

Ricoverata per tubercolosi, muore dopo pochi giorni in ospedale. Non ce l’ha fatta la cameriera 37enne, di origini filippine ma da anni in Italia e sposata con un veneziano che lavora nello stesso noto ristorante, deceduta nei giorni scorsi all’ospedale Civile dopo essere stata ricoverata nelle scorse settimane per Tbc. La donna è morta per sepsi da enterococco, un’infezione letale per il suo corpo già debilitato, mentre l’Ulss ha sottoposto a profilassi tutte le persone, compresi i colleghi, con la quale la 37enne era stata in contatto.«Si stanno seguendo tutti i protocolli previsti per questa specifica patologia», fanno sapere dall'Ulss 3 Serenissima. Ieri, intanto, sono stati celebrati i funerali della donna con il ristorante rimasto chiuso per lutto.