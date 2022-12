Silvestro Maria Russo non era l’unico giudice con cui l’avvocato Federico Tedeschini aveva rapporti confidenziali. Sono diverse le conversazioni captate dalle cimici che i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma hanno piazzato per mesi nell’ufficio dell’amministrativista in cui lui fa riferimento, con i clienti, «ai suoi rapporti con magistrati». Si legge negli atti dell’inchiesta che ha fatto finire il legale ai domiciliari insieme al collega Pierfrancesco Sicco, e che ha portato alla sospensione del giudice Russo e del commissario ad acta della provincia di Imperia, Gaia Checcucci. Gli indagati, con accuse che vanno dalla corruzione alla corruzione in atti giudiziari, sono in tutto 18. E le verifiche degli inquirenti sono in corso anche sugli altri magistrati che facevano parte del giro di amicizie di Tedeschini, in grado di bussare porte ai piani alti dove chiedere e ottenere favori. Russo aveva chiesto al professore un aiuto per ottenere una promozione a presidente di sezione e, in cambio, si sarebbe messo a disposizione per agevolare il legale in alcune cause. Ma i carabinieri sottolineano in un’informativa che, «in altre vicende, appare chiaro come Tedeschini incontri per colloqui confidenziali e raccomandazioni alcuni magistrati amministrativi fuori dallo studio». Una circostanza che, aggiungono gli investigatori, «rappresenta ovviamente un’esposizione per questi ultimi». Nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Roma, i carabinieri descrivono il «modus operandi dell’avvocato Tedeschini», che per altre due vicende che sta seguendo «dichiara espressamente di parlare con i giudici e di essersi rivolto a un amico». Legami sui quali gli inquirenti stanno indagando.

LA RETE

Ma la rete del Prof - come è chiamato da colleghi e collaboratori - usciva dalle aule di tribunale per arrivare ai vertici delle istituzioni. Quando Pierfrancesco Sicco chiede una mano per fare ottenere alla compagna la nomina a capo dipartimento o dirigente al ministero della Transizione ecologica, nei ruoli che si sarebbero aperti per la gestione dei fondi del Pnrr, è consapevole di poter puntare in alto. Non sa però di essere intercettato: «A noi serve una persona dentro per realizzare le attività, ce l’hai questo spazio disponibile visto che non hai il capo dipartimento del Pnrr. Stesso discorso lo devi fare a Cingolani - l’ex ministro, che è estraneo alle indagini, ndr -, ci sono quattro posti liberi in due ministeri», dice. Sta parlando con Tedeschini, che replica: «E uno sarebbe per Gaia?». Il riferimento è alla compagna di Sicco, Gaia Checcucci, che, per l’accusa, in qualità di commissario della provincia di Imperia ha affidato incarichi per centinaia di migliaia di euro in via praticamente esclusiva allo studio del professore. In cambio, lui avrebbe restituito una parte degli importi fatturati sotto forma di tangenti mascherate da finti contratti di consulenza.

TARIFFARIO

Dalle intercettazioni sembra emergere l’esistenza di un tariffario prestabilito. Quando Sicco si presenta con il prospetto dei pagamenti, elencando gli incarichi ottenuti dal collega grazie alla Checcucci, la cifra viene suddivisa. Il 20 per cento è destinato ai collaboratori dello studio, mentre il 30 per cento è per il professore. «Su questi devi sempre togliere il 20 per cento che si prendono loro, come sai eh? - dice Tedeschini - guarda, tu mi devi soltanto pagare il 30%». I carabinieri sottolineano che «il carattere illecito degli accordi sottesi alla fatturazione appare più evidente quando Tedeschini dà direttive al collega su come, quanto e cosa fatturare». Addirittura lo tranquillizza: il suo studio segue casi diversificati, quindi ha la possibilità di giustificare forme diverse di collaborazione «così da consentire al collega Sicco l’emissione di molteplici fatture per importi poco rilevanti, che destino meno attenzione», si legge negli atti.

«NESSUNO CI FARÀ CASO»

Ecco un’intercettazione considerata rilevante: «Cerchiamo di pensare, perché ricorda sempre su sta cosa dobbiamo stare attenti, qualche credibile forma di consulenza... fuori sacco - dice il Prof a voce bassa - facciamo tante cose... le fatture piccole a poche settimane di distanza non ci fa caso nessuno». Nei primi mesi del 2022 il meccanismo dei pagamenti si incrina: Tedeschini ha in corso una procedura di rottamazione con l’Agenzia delle Entrate per la definizione agevolata di alcuni debiti - si parla di circa 590mila euro -, quindi non può incassare i pagamenti perché la cifra verrebbe pignorata. Sicco e la Checcucci iniziano a innervosirsi: non posso ottenere la loro parte dei compensi, e la donna ipotizza di rivolgersi a un altro studio. Il 16 maggio Sicco contatta Gianmaria Covino - collega di studio di Tedeschini, pure lui indagato - e prospetta possibili ripercussioni sugli affidamenti futuri, facendosi portavoce delle lamentele della compagna: «Il Prof non l’ho più sentito, eh... vabbè gli ho scritto e non mi ha nemmeno risposto... mi trovo anche in una situazione un po’ di imbarazzo... ma poi questa situazione si ripercuote adesso sul resto, insomma diciamo la verità, non è sine die, capisci?». Covino suggerisce quindi a Tedeschini di pagare: «Risolviamola questa cosa... poi iniziano ad affidare ad altri». Il Prof concorda con il collega: «Sennò io me li faccio pure pignorare, a me che me ne frega! Li pignorano, tanto poi li spignorano».

Intanto ieri si sono svolti i primi interrogatori. Tedeschini, difeso dagli avvocati Gaetano Scalise e Michele Andreano, ha parlato per circa quattro ore respingendo le contestazioni, mentre il giudice Russo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentito anche l’avvocato Covino, sottoposto a misura interdittiva. «Ha risposto per un’ora e mezza con assoluta disponibilità e onestà processuale - ha dichiarato il suo legale, Francesco Caroleo Grimaldi - abbiamo formulato istanza di revoca della misura interdittiva».