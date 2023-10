Tempesta Celine, in arrivo gli effetti: rischio piogge alluvionali e venti di burrasca. Ecco dove e quando

Rischio inondazioni, temporali e forti raffiche di vento. In Francia è allerta per la tempesta Celine. Le conseguenze arriveranno anche in Italia, come confermato da Meteo France. La nuova settimana sarà caratterizzata da un periodo turbolento. Intanto, nelle prossime ore avremo qualche rovescio residuo su Friuli Venezia Giulia, Umbria meridionale, Lazio e Campania con quantitativi cumulati comunque deboli. Ma dove e quando colpirà la perturbazione? Andiamolo a scoprire.

Meteo ponte primo novembre, in arrivo forte perturbazione: Halloween all'insegna della pioggia

Dove colpirà

Il nuovo ciclone, spiega Gussoni di Meteo.it, «porterà piogge diffuse per il 31 Ottobre, ma i fenomeni più intensi sono previsti in anticipo, già da lunedì 30 Ottobre: si tratterà di piogge potenzialmente alluvionali su Liguria di Levante ed Alta Toscana, si prevedono oltre 100 mm in 24 ore con punte massime di 200 mm sui rilievi di questa zona».

Quando

In tendenza, il primo Novembre è previsto con tempo stabile, non freddo, non ventoso e non piovoso: in sintesi una discreta giornata, anche con momenti soleggiati, disturbati solo a tratti da qualche banco di nebbia notturno e mattiniero.

Le previsioni

Per la Festa dei Morti, afferma il meteorologo, «si preparerà invece la tempesta perfetta tra Inghilterra, Francia e Spagna con un ciclone di 955 hPa in espansione graduale verso l'Italia: se la tendenza venisse confermata, da venerdì 3 novembre l'Italia verrebbe colpita da venti di burrasca molto intensi per almeno un paio di giorni». Si prospetta dunque un periodo molto movimentato dalla prossima settimana: lunedì 30 piogge torrenziali al Centro-Nord e caldo al Sud, Halloween con pioggia e tanto vento su buona parte dell'Italia ma 32°C in Sicilia, una tregua il primo novembre ed un nuovo graduale ma intenso peggioramento tra il 2, il 3, il 4 e il 5 novembre.

L'allerta meteo

Lombardia

Sulla Lombardia tempo stabile e asciutto. Da domani, l'avvicinamento di una nuova perturbazione, il cui transito è atteso nella notte tra lunedì e martedì, porterà un rapido aumento della nuvolosità e le prime precipitazioni isolate già dalla mattina. Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica per il pomeriggio di domenica e lunedì precipitazioni diffuse ed in intensificazione con cielo coperto. Martedì mattina fenomeni in esaurimento a partire da ovest con progressive schiarite nel pomeriggio e calo marcato delle temperature mercoledì mattina.

Toscana

Non si ferma il maltempo sulla Toscana. Dopo la breve tregua odierna, la Regione fa sapere che è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche per domani, domenica 29 ottobre, con piogge più probabili sul nord ovest, sulla costa e sull'Appennino, in particolare saranno più frequenti dalla sera. Perciò la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un avviso di codice giallo a partire dalle ore 20 e fino alla mezzanotte di domenica 29 ottobre per rischio idrogeologico e temporali forti. Previsto, sempre per domani, anche un rinforzo dei venti, mentre i mari, al largo, saranno da «mossi a molto mossi».