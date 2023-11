Tempesta Federico, gli effetti in arrivo sull'Italia: piogge intense e crollo delle temperature. Dove e quando, le previsioni

Allerta arancione in dieci dipartimenti in Francia per la tempesta Federico. nella regione delle Fiandre Occidentali non e escluso il rischio di alluvioni. il Royal Meteorological Institute, l’istituto meteorologico nazionale, ha emesso un codice giallo che vuol dire piogge intense o pioggia estesa e continua. Nello specifico si teme che la provincia, di cui Bruges e capoluogo, «potrebbe vedere fino a 15 litri di acqua per metro quadrato, il che significherebbe piu inondazioni». Nei villaggi di Woumen e Merkem circa 25 case sono state evacuate preventivamente a scopo precauzionale.

Temporale in arrivo a Napoli, è allerta meteo: dove e quando. Le previsioni dei prossimi giorni

Quando e dove arriverà

Dalla stasera, giovedì 16 novembre, inizieranno ad arrivare nubi sparse, specie in Valle d’Aosta, settori alpini occidentali del Piemonte e Alta Toscana con qualche piovasco. Una veloce fase instabile che porterà, nella giornata di venerdi 17, qualche pioggia sulla fascia tirrenica dalla Toscana alla Campania al mattino e poi, dal pomeriggio, verso medio Adriatico e gran parte del Sud peninsulare: si tratterà di fenomeni non intensi, al più un po' fastidiosi a causa del vento che subira una rapida intensificazione.

Il crollo delle temperature

La perturbazione, perlopiù associata ad un ciclone tedesco in rapido spostamento da Berlino verso la Romania, abbandonerà subito il nostro Paese lasciando pero un’importante eredità: gia nella giornata di sabato, insieme al ritorno di cieli sereni, il termometro crollerà di 6-9 gradi sia per quanto riguarda le temperature minime che quelle massime.

Il ritorno del sole

Sabato avremo un ritorno a condizioni autunnali, seppur con un piacevole sole: a Milano sfioreremo lo zero al mattino e durante il giorno ci fermeremo intorno ai 10 gradi; a Roma fino a 2 gradi di minima e 15 di massima, a Catania avremo un calo piu marcato soprattutto nelle massime che scenderanno fino a 19, contro i 28degC degli ultimi giorni.

Il weekend

Anche la domenica vedra temperature frizzanti al mattino complici i cieli stellati della notte che permetteranno un sensibile raffreddamento: durante il giorno tutto sommato si stara bene, e anche i venti forti del sabato al Centro-Sud tenderanno ad attenuarsi, salvo in Puglia e Calabria. In sintesi il passaggio perturbato di venerdi 17 sara veloce, ma attivera venti forti per 48-72 ore: un venerdi 17 agitato e un weekend con tante raffiche dopo un periodo di calma calda associata all’Estate di San Martino.

