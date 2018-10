Roma, forte temporale: grandine e strade allagate. Chiuse stazioni della metro

Domenica 21 Ottobre 2018, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2018 21:37

Nubifragio e grandine questa sera a Roma. La pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi in tutta la città, accompagnata anche dal forte vento e dalla grandine che si è depositata sull'asfalto. In alcune zone della Capitale gli automobilisti sono rimasti bloccati nei loro mezzi, con l'acqua che ha raggiunto anche i 30 centimetri.LEGGI ANCHE: Meteo, addio estate: arrivano pioggia e freddo dall'Est. Lunedì prima neve sull'Appennino Sulla linea A della metropolitana sono state chiuse le stazioni di Colli Albani, Lucio Sestio e Cinecittà. Chiusa, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, la stazione Euclide per i danni da maltempo.Domani intanto le temperature sono previste in calo drastico dei valori medi. La colpa è dei venti che faranno affluire, spiegano i metereologi di Epson Meteo, «affluire aria decisamente più fredda sull'Italia determinando un notevole calo delle temperature con diminuzioni anche dell'ordine di 8-10 gradi».La perturbazione tenderà a scivolare sempre lunedì sul Tirreno da dove determinerà marcato maltempo sulle regioni del medio Adriatico, in particolare Abruzzo e Molise, e quelle meridionali, con rovesci e temporali localmente forti ed un'intensa ventilazione. Qualche pioggia isolata anche nel basso Lazio. Limite della neve sull'Appennino centrale al mattino in calo temporaneamente fino a 1500 metri circa, in progressivo rialzo nelle ore successive. Martedì, poi, il maltempo si muoverà ulteriormente verso sud, determinando ancora condizioni di instabilità all'estremo Sud dove il tempo migliorerà solo nella notte successiva.