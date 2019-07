Alessio Bruno, ex di Temptation Island, arrestato per spaccio a Roma

Dall'avventura a Temptation Island due anni fa, a base di batticuore e tradimenti, vecchi amori e nuove compagne, a spacciatore sulla piazza di Roma. Così è finito Alessio Bruno, 31 anni, romano, arrestato per spaccio: gli agenti della Squadra Mobile lo hanno trovato con circa 20 grammi di cocaina, suddivisa in dosi.Le accuse nei suoi confronti sono quelle di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Secondo le indagini, l'uomo utilizzava diversi mezzi di trasporto, auto e scooter, che alternava in base alle sue esigenze, per eludere l'intervento delle forze dell'ordine.Certo di essere al sicuro, aveva spostato il suo domicilio in una casa popolare occupata, in alcun modo riconducibile alla sua persona: e queste quattro mura le aveva adibite a deposito e taglio dello stupefacente, ma anche come nascondiglio dei proventi della sua attività illecita. I numerosi servizi di osservazione e pedinamento, hanno permesso agli investigatori di individuare tutti gli spostamenti del ragazzo, nonché la sua abitazione. E così i Falchi della VI Sezione della Squadra Mobile sono entrati in azione sorprendendolo mentre stava per cedere tre dosi di cocaina in via Tiburtina. Altre ventitrè dosi erano nascoste nell'aletta parasole della vettura. Nella perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato altra sostanza stupefacente e circa 5.000 euro in contanti, frutto dell'attività illecita.