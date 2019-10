Teramano tenta di violentare una 70enne sul bus: arrestato

Martedì 8 Ottobre 2019, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 09:32

È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna di 70 anni, a Ronco, una frazione di Forlì, in Emilia Romagna. Protagonista della vicenda, D.P., un 52enne teramano. L’uomo disoccupato, senza fissa dimora e con diversi precedenti sempre per violenza sessuale, stando alla ricostruzione fatta dai militari dell’Arma della stazione di Ronco, che hanno condotto le indagini, lo scorso venerdì, verso le 14.30, è salito su un pullman della linea cittadina. Ha atteso alcune fermate per far scendere tutti i passeggeri. A quel punto il teramano ha iniziato a molestare l’unica passeggera rimasta, una 70enne del posto. Cercandola addirittura di strappargli gli abiti e toccarla nelle parti intime. Fortunatamente, la donna, dalla corporatura abbastanza corpulenta è riuscita a divincolarsi. Poi si è messa ad urlare attirando l’attenzione dell’autista, che si è immediatamente fermato con i portelli autobus aperti.A quel punto il 52enne è sceso precipitosamente dal mezzo cercando di far perdere le sue tracce. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima e in parte del conducente, ai militari intervenuti sul posto, dopo qualche ora, di una vera e propria caccia all’uomo, sono riusciti a rintracciare e bloccare il fuggitivo nei pressi della stazione ferroviaria del posto. A circa due chilometri dal luogo dove aveva commesso il reato. Probabilmente stava cercando di prendere il treno per cambiare città. Nella giornata di sabato il Gip di Forlì ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare presso la casa circondariale di Forlì.