Ruba due bombole dal deposito, ma all'uscita trova i carabinieri: arrestato

Aveva forzato la porta di un deposito di pertinenza dell'abitazione di un professionista di Casarano e, dopo essersi introdotto nel locale, aveva portato via due bombole del gas. Ma il furto non è andato a buon fine, perché il giovane, Francesco Coletta, 29enne di Casarano, all'uscita ha trovato ad attenderlo i carabinieri della stazione di Ruffano.

Non si era accorto, l'aspirante ladro, che i rumori causati dallo scasso della porta avevano attirato l'attenzione del proprietario, che avendo intuito cosa stava accadendo ha allertato immediatamente il 112. I carabinieri sono arrivati all'indirizzo indicati in pochi minuti, tanto da cogliere il giovane con le mani nel sacco e da arrestarlo in flagranza di reato.

L'arnese da scasso è stato sequestrato e la refurtiva restituita al proprietario. Il 29enne, invece, è finito in carcere a Lecce.