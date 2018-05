Roma, tentato incendio negli uffici del Comune di Pomezia: presa la banda

Giovedì 31 Maggio 2018, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 09:38

Sono stati arrestati dai carabinieri i tre presunti responsabili del tentato incendio agli uffici del Comune di Pomezia, avvenuto nell’aprile 2017, e del rogo in un negozio. Gli uomini del Nucleo Investigativo di Frascati e della Compagnia di Pomezia hanno chiuso il cerchio sugli esecutori materiali e su uno dei mandanti intermedi del tentato incendio al Comune, per cui a maggio dello scorso anno era stato già arrestato un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, originario di Roma e residente ad Anzio. Tra loro c’è anche una ragazza.Le indagini dei carabinieri si sono concentrate, subito dopo l’arresto dello scorso anno, su un gruppo di persone a lui vicini e sono stati identificati un 36enne di origine bosniaca con numerosi precedenti penali, ritenuto il promotore del gruppo criminale, un 31enne ed una 24enne, italiani e all’epoca conviventi, tutti domiciliati fra Torvajanica ed Ardea. Fin dall’inizio da alcune testimonianze e dalle registrazioni delle telecamere era stato accertato che due uomini, attraverso una finestra protetta da grate in ferro, avevano cercato di dare fuoco agli uffici del Comune con una vera e propria bomba incendiaria costituita da tre taniche da 5 litri con dentro liquido infiammabile. I due uomini, per appiccare l’incendio, avevano utilizzato una molotov che per errore era esplosa prima e le fiamme avevano investito uno dei responsabili. Gli arrestati sono ritenuti responsabili anche dell’incendio (due anni fa) di un negozio.Più precisamente nella notte dell’11 febbraio 2016, dopo un primo tentativo andato a male (un mese prima), si era sviluppato un incendio che aveva interessato inizialmente l’esposizione esterna degli arredi da giardino ed il magazzino di stoccaggio della merce e successivamente l’intero stabile. L’incendio, di vaste dimensioni, aveva distrutto di fatto tutto il palazzo causando un danno di ingente valore. Nelle fasi operative dell’esecuzione dell’ordinanza del Gip, uno dei tre soggetti è stato denunciato anche per la detenzione di tre manufatti artigianali esplodenti, rinvenuti e sequestrati durante la perquisizione nella sua abitazione. Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Velletri, ad eccezione della donna che è stata invece sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.