Aereo ultraleggero precipita in fase di atterraggio, gravissimi due turisti tedeschi

Ultraleggero cade in fase di atterraggio, gravissimi due turisti tedeschi. Il velivolo, intorno alle 14, era a bassa quota e stava atterrando all'aviosuperficie di Corropoli, tra Abruzzo e Marche, dopo essere decollato intorno alle 11 di questa mattina dal campo di volo di Calatabiano, a Catania. Un lungo viaggio con a bordo due persone esperte che amano il volo e sanno stare ai comandi. All'aviosuperficie hanno visto il velivolo ondeggiare e in pochi secondi sfracellarsi al suolo. Sono stati momenti drammatici.

Dopo l'allarme, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto è intervenuta in via Brenta, a Corropoli, in provincia di Teramo. Lo schianto, dai primi rilievi, sarebbe stato causato da problemi tecnici emersi durante la fase di atterraggio nell'aviosuperficie "Avio Club Val Vibrata", l'aereo diventato ingovernabile è precipitato al suolo. I vigili del fuoco, giunti sul posto con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, hanno liberato i due turisti di 51 e 57 anni, rimasti incastrati a bordo dell'aereo.

Il velivolo, un biposto UL/FK 14 B Polaris, è andato distrutto ma, fortunatamente, non ha preso fuoco. I due occupanti hanno riportato gravissime fratture e traumi e sono stati trasportati in codice rosso con due eliambulanze del 118 negli ospedali di Teramo e Pescara. I due turisti sono ricoverati in rianimazione e sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Alba Adriatica per effettuare i rilievi.