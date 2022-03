Incidente con la motozappa, per due ore incastrato tra le lame: i medici gli amputano la gamba

Travolto dal motozappa un 70enne ha perso una gamba destra ed ha rischiato di morire dissanguato. L'incidente agricolo è avvenuto ieri verso l'1,30 nelle campagne tra Cannelli e Sciusciano alle porte di Teramo. Molto probabilmente per una manovra sbagliata è finito in un fossato e il mezzo gli è caduto su un arto.

Strazianti le sue grida, un passate lo ha sentito e si è affacciato dietro il canneto. Ha subito allertato il 118. Sul posto un'ambulanza con medico a bordo, polizia carabinieri e vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto lavorare oltre due ore per estrarlo. L'uomo è stato liberato della lame alle 15.30. Nel frattempo il personale medico aveva allertato l'elisoccorso dell'Aquila. Mentre l'elicottero lo trasportava al Mazzini di Teramo per lui era già pronta la sala operatoria per l'intervento. Non è stato possibile salvare l'arto . Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.