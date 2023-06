Teramo, esplode tubatura del gpl: il marito muore, la moglie in gravissime condizioni

Esplode una tubatura del gpl: il marito muore, la moglie gravemente ferita. È successo questa sera a Teramo, nella frazione di Miano agglomerato di case in campagna difficile da raggiungere.

La tragedia è successa in un capanno annesso a una casa colonica dove c'era un cucinino e dove è verificata l'esplosione violentissima a causa dello scoppio, secondo le prime indagini dei carabinieri, di una tubatura del gpl. Marito e moglie sono stati soccorsi dai sanitari del 118, ma per l'uomo - Piero Marino, 65 anni, ex dipendente di una società di poste private, da poco in pensione - non c'è stato nulla da fare.

La tragedia tra Sardinara e Miano. Nell'esplosione è crollata anche una parte del tetto dell'abitazione di campagna. L'uomo è morto per le gravi ustioni riportate nell'esplosione. La donna di 59 anni è stata ricoverata in prognosi riservata. Sul posto i vigili del fuoco del fuco e i carabinieri per le indagini.

La deflagrazione è avvenuta alle 19,50 nella cantina al piano interrato dell'edificio e ha investito il proprietario 65enne.

I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle macerie e i sanitari del 118, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale Mazzini di Teramo, dove poco dopo è deceduto. La forte onda d'urto ha divelto la copertura metallica del vano scala dell'edificio e ha sollevato il resto del tetto.L'edificio è stato posto sotto sequestro.