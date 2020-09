Esce dal fornaio e viene travolta da un'auto, muore anziana di 85 anni. E' successo questa mattina alle 11,20 a Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, La vittima Silvana Agostini è deceduto per un politrauma dovuto all'investimento. La donna è stata travolta in zona Paolantoni, lungo viale Kennedy, piccola frazione nel comune di Sant'Egidio.

Ultimo aggiornamento: 15:48

