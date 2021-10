Eleonora, studentessa universitaria, muore a 24 anni stroncata da un male. Il preside: «Tenacia e coraggio, un esempio per tutti»

Eleonora Di Iorio, studentessa modello di 24 anni, è morta ieri a causa di una malattia contro la quale combatteva da tempo. La giovane viveva a San Nicolò in Tordino, frazione di Teramo. Ha lottato con tenacia e forza cercando di affermare il suo «progetto di vita», come lo chiama il rettore Dino Mastrocola del commosso messagio di addio pubblicato sulla pagina facebook dell'Università di Teramo dove Eleonora frequentava la facoltà di Scienze della Comunicazione.

L'Ateneo di Teramo è sotto choc per la morte della bellissima e brava universitaria. «Ho appreso con profondo dolore – sottolinea Mastrocola – della scomparsa della cara Eleonora, soprattutto perché ha cercato fino in fondo di vincere una difficile battaglia senza mai perdere speranza e continuando ad essere una studentessa impegnata nel proprio progetto di vita. Eleonora rimarrà sempre nei nostri cuori e per sempre sarà una di UniTe ». «Apprendere della tua prematura scomparsa – ricorda Christian Corsi, preside della Facoltà di Scienze della comunicazione – ha scosso gli animi di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il tuo percorso e che oggi, sono sicuro, si uniranno a me per rivolgerti un ricordo. Hai avuto la forza straordinaria di lottare quotidianamente contro un nemico infimo e invisibile, in una battaglia che non hai mai considerato dall’esito scontato e per questo, sei e sarai d’ispirazione per tutti. La tua tenacia e il tuo coraggio, nascosti sempre dietro un sorriso, sono il ricordo che mi accompagnerà da qui in avanti nel ricordarti».





Lascia la mamma Tiziana, il papà Raffaele, il fratello Edoardo. La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione in via Settimio Costantini 2\C a S.Nicolò a Tordino. I funerali si svolgono oggi, lunedì 4 ottobre, alle ore 15 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli in San Nicolò a Tordino.