Pensionato investito e ucciso da un'auto insieme al suo cane

Cane e padrone perdono la vita mentre attraversano la strada. L’incidente è accaduto ieri a Tortoreto, poco prima delle 19, lungo la Bonifica del Salinello, in provincia di Teramo, all’altezza dell’Acquapark. Paolo Zingali, 89 anni, era uscito a fare una passeggiata con il suo cane. Molto probabilmente a causa della scarsa visibilità in quella zona, la pioggia e di conseguenza l’asfalto bagnato, l’uomo non ha visto il pensionato e lo ha investito. Ad allertare i soccorsi lo stesso conducente. Quando i sanitari sono arrivati le condizioni del pensionato sono apparse subito disperate. Appena stabilizzato si è deciso il trasferimento a Teramo, ma l’89enne è morto durante il trasporto in ospedale. Sulla vicenda il pm di turno ha aperto un fascicolo, disposto il sequestro della macchina e molto probabilmente verrà effettuata l’autopsia. Zingali, di origine calabresi, era arrivato in Abruzzo come dirigente del Giulianova calcio dall’imprenditore Pietro Scibilia. Grazie anche al suo lavoro la squadra era stata promossa in serie C1.



