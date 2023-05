Donna di 65 anni precipita dal balcone mentre stende i panni e muore: indagini della polizia

Una donna di 65 anni è morta questo pomeriggio dopo essere precipitata dal balcone della sua casa al secondo piano a Silvi, in provincia di Teramo. La donna è morta poco dopo, inutili i soccorsi del 118 e dell'elicottero che si era levato in volo ma è tornato indietro quando è stata dichiarata la morte. Dal quel poco che si apprende dai vicini la donna pare stesse stendendo i panni sul balcone e si sarebbe sporta troppo fino a perdere l'equilibrio e a cadere di sotto.

Sul posto è giunta la Volante del Commissariato di Atri per gli accertamenti e per ricostruire la dinamica esatta. Esclusi, fin da subito, la responsabilità di terzi e un gesto volontario. Non sono stati trovati biglietti che possano suffragare un gesto estremo. E la donna era una persona molto attiva, che amava correre, camminare e stare in forma. Si tratterebbe di un incidente.

Gli agenti del Commissariato stanno cercando di capire cosa abbia causato la caduta, se un mancamento o una balaustra inadeguata.