Va a trovare il padre gravemente malato: 57enne trovato impiccato nel garage

Si è ucciso nella casa del padre, senza un apparente motivo. Un uomo di 57 anni di Teramo, già in pensione, era andato a trovare il papà, gravemente malato, e si è tolto la vita impiccandosi nel garage dell'abitazione. E' successo questa mattina. La morte è avvenuta per asfissia. Sul posto è intervenuto personale della Sezione Volanti, della Polizia scientifica della questura e sanitari della Asl di Teramo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L’autorità giudiziaria ha disposto subito il nulla osta per la sepoltura. Il corpo è stato ricomposto all’obitorio dell'ospedale di Teramo.