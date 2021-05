Terapie intensive occupate da malati Covid in calo, sono ai valori di metà febbraio scorso

Finalmente qualche buona notizia. Continua a calare, a livello nazionale, il numero delle terapie intensive occupate da pazienti Covid, attestandosi al 24%, ben 6 punti sotto la soglia critica del 30% . Tornano quindi al valore di metà febbraio, ovvero prima dell'effetto della terza ondata pandemica.

APPROFONDIMENTI COVID19 Covid, bollettino 9 maggio: 8.292 contagi e 139 morti, il numero... LA STORIA Vaccino a chi si presenta, si moltiplicano le iniziative “open... LA RICERCA «I vaccini fermano il Covid, i lockdown non servono»: lo...

Covid, bollettino 9 maggio: 8.292 contagi e 139 morti, il numero più basso di vittime dal 25 ottobre

Solo 3 regioni, inoltre, superano tale soglia oltre la quale diventa difficile la presa in carico di malati non Covid: Lombardia, Toscana e Puglia. Lo mostrano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas), relativi alla giornata del 9 maggio. Due settimane fa le terapie intensive Covid erano al 30% e 7 le regioni oltre questo valore.