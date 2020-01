Terminillo, scivola sul ghiaccio e muore una romana di 49 anni. Foto

Ancora un tragedia sul Terminillo, a Rieti. Una donna di 49 anni, M.D.M., di Genzano (Roma), è morta questa mattina scivolando dal canalone centrale.



Sembra che a tradire l’escursionista possa esser stato il ghiaccio, come già accaduto nei giorni scorsi per un altro scalatore, Davide Pizzolato, 46 anni di Vicenza, deceduto il 27 dicembre scorso.

Rieti, caduta mortale per l’alpinista: fatale un appoggio mancante

Terminillo, Davide l'escursionista morto tradito dal ghiaccio: ecco come si affrontano le montagne

L'allarme è stato lanciato intorno alle 11, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e 118 si sono attivati per prestare soccorso alla donna. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Intervenuto anche l’elicottero Pegaso del 118 per sostenere i soccorsi e il recupero.

Ultimo aggiornamento: 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA