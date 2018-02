Termoli, cadavere di donna sulla spiaggia: è 55enne scomparsa venerdì scorso

È arrivata in serata la conferma ufficiale sull'identità della donna ritrovata cadavere sulla spiaggia di Termoli. È di Annamaria Tabellione, scomparsa venerdì scorso dalla provincia di Pescara, il corpo senza vita scoperto oggi pomeriggio sull'arenile, all'altezza del lido «La Lampara» da un passante.



Il riconoscimento è avvenuto intorno alle 21 da parte dei parenti della vittima nell'obitorio del San Timoteo alla presenza degli agenti del Commissariato. Terminata la ricognizione cadaverica, è stata disposta l'autopsia per stabilire le cause del decesso.



I familiari della donna sono stati poi sentiti negli uffici della Polizia dal dirigente del Commissariato Vincenzo Sullo, impegnato a ricostruire l'accaduto, in particolare le ultime ore di vita di Annamaria Tabellione prima della scomparsa.

Martedì 13 Febbraio 2018, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2018 22:24

