Giovedì 2 Maggio 2019, 19:10 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Il primo maggio Lorenzo era andato a pranzo con la famiglia, chiudendo le tapparelle con la combinazione e lasciando accesa una telecamera di sorveglianza. Alle 15 aveva fatto ritorno a casa, trovando una sorpresa molto amara: la casa messa sottosopra e tutti i regali per il battesimo dei bimbi rubati. Ma la telecamera aveva ripreso tutto, comprese le facce dei due ladri che erano entrati forzando la tapparella. Così Lorenzo ha deciso di mettere sulla sua pagina facebook il video. «Voglio solo avvertire i miei vicini che c'è brutta gente che gira per il quartiere», spiega. E se qualcuno la denunciasse per aver violato la privacy? «Voglio vedere anche questo. Chiamerei Salvini. Ci andrebbe a nozze>.