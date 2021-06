Non gli piace la musica del locale aggredisce titolare e agenti arrestato un diciannovenne

TERNI Domenica una coppia di giovani è entrata in un locale di via Lanzi e ha chiesto al titolare di cambiare genere musicale. Vistosi respingere la richiesta, uno dei due ha iniziato a dare in escandescenze scagliandosi contro il personale in servizio con pericolosi lanci di bicchieri presi all’interno del locale stesso. Vani i tentativi dell’amico di calmarlo, il giovane si è introdotto in un locale accanto e ha proseguito con scatti d’ira minacciando l’incolumità dei presenti, colproprietario del locale è rimasto leggermente ferito. Attimi di panico riferiscono i testimoni, fin quando non sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno fermato il giovane in piazza San Francesco. I provvedimenti Una volta in questura il giovane è risultato un 19enne con precedenti di polizia. E’ stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale. In attesa del processo per direttissima, il ragazzo rischia anche l’applicazione del Daspo Urbano.

APPROFONDIMENTI SICILIA Aereo fantasma intercettato dagli Eurofighter in scramble mentre... PIACENZA Piacenza, i capelli le restano impigliati in una pompa agricola:... MILANO Milano, incidente in moto: morto un tassista di 51 anni, lascia la...