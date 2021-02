Terni, è morto Wolfango Montanari. Fu olimpionico a Helsinky nel 1952

E' morto a 89 anni Wolfango Montanari (nella foto con l'avvocato Massimo Carignani), mito dell'atletica leggera italiana. Montanari è stato medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Alessandria d'Egitto nel 1951 nella staffetta 4x100 e bronzo nei 100 e 200 metri. Oro ai Giochi del Mediterraneo di Barcellona nel 1955 nella staffetta 4x100 e bronzo nei 200 metri. E' ricordato soprattutto per essere stato finalista alle Olimpiadi di Helsinky dove gareggiò nei 100 metri piazzandosi al 7° posto. In totale ha collezionato 14 presenze nella nazionale italiana di atletica leggera dal 1951 al 1957. Così lo ricorda l'avvocato Carignani, presidente del Coni Terni quando Montanari era vice: «Una perdita enorme per Terni e per il mondo dello sport. Il contributo dato da Montanari nella diffusione della pratica sportiva sul territorio ha interessato numerose generazioni di sportivi ternani e soprattutto tanti ragazzi. E' stato uno dei motori della promozione dello sport».

Ultimo aggiornamento: 22:52

