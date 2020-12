Sull'autoscala dei pompieri per leggere davanti alla finestra le fiabe ai bambini ricoverati in ospedale: il poliziotto-attore sfida la pandemia

TERNI - Il poliziotto-attore, Stefano de Majo, sale sull’autoscala dei vigili del fuoco per raggiungere i sei piani dell’ospedale e raccontare le fiabe a chi ha trascorso il giorno di Natale in uno dei reparti di degenza.

Uno spettacolo a tratti commovente quello regalato dalla polizia e dai vigili del fuoco per dare solidarietà e stare vicini, seppur distanziati, a chi è meno fortunato.

Stefano de Majo, con l'abito di scena confezionato dal laboratorio di sartoria dell'Ipsia, è stato protagonista dello spettacolo itinerante di fiabe, tratte dai "Racconti di Ciocco", narrate dallo stesso autore e attore ternano attraverso le finestre di ospedale, del centro geriatrico e di abitazioni private.

Al richiamo della zampogna suonata come una sirena da Marco Baccarelli, polistrumentista e ricercatore delle antiche tradizioni orali del nostro territorio, i mezzi di polizia e vigili del fuoco si sono posizionati sotto al reparto di pediatria per portare doni, sorrisi e fiabe.

Al suo fianco un musicista particolare, il pompiere in divisa, Manuel Trotti, eccellente sassofonista diplomato al conservatorio Morlacchi di Perugia con esperienze sia nella banda nazionale dei vigili del fuoco che in diverse formazioni jazz con esperienze internazionali, che ha accompagnato col suo sassofono le fiabe di Stefano de Majo accendendo sorrisi di grandi e bambini alle finestre.

Dopo l'ospedale la squadra speciale di pronto intervento del Natale, si è spostata sotto l'abitazione del piccolo Andrea, il bambino di 8 anni affetto da una rara malattia, solo 20 casi al mondo, che non gli permette di alzarsi dal letto e deve essere assistito ogni due ore anche di notte dai genitori rimasti senza assistenza.

Dopo la sosta presso la finestra di Andrea, la squadra di poliziotti e vigili del fuoco hanno attraversato le vie cittadine per recarsi sino al centro geriatrico di Collerolletta a far visita alle finestre degli anziani affetti da Covid, perché soprattutto a Natale, come dice il narratore "le fiabe non sono solo per i bambini e la nostra forza è nei vostri sorrisi".

Alla bella iniziativa hanno preso parte il questore, Roberto Massucci, il commissario del Santa Maria, Pasquale Chiarelli, il comandante dei vigili del fuoco, Giancarlo Guglietta, il vice sindaco, Andrea Giuli e Paolo Ottavi, della direzione sanitaria. Ai bambini sono state donate delle costruzioni Lego dei vigili del fuoco, zaini, cappellini e altri gadget dalla polizia di Stato.

