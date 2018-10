Roghi al Nord, la Terra dei fuochi avanza fino al Milanese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 18 Ottobre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una, dieci, cento terre dei fuochi. I veleni e le fiamme non divorano solo la Campania, lo dicono i numeri, lo raccontano le inchieste giudiziarie. Lunedì due roghi hanno devastato l'area intorno a Milano, nei pressi dei Novate, e ancora ieri l'odore acre sovrastava la città costringendo i milanesi alla corsa in farmacia per acquistare le mascherine. Subito dopo gli incendi il ministro Sergio Costa ha sostenuto: «La guerra dei rifiuti in Lombardia è una battaglia che intendiamo combattere con fermezza e risolutezza da subito. Quella è terra dei fuochi come il resto di Italia, anche per la Lombardia stiamo scrivendo la norma Terre dei Fuochi».Poche ore dopo il governatore Fontana si è ribellato sostenendo: «Chi parla di terra dei fuochi in Lombardia dovrebbe essere più cauto». Ma anche negli anni passati in questo territorio, come in molte altre regioni, si sono ripetuti i roghi. Ci sono state decine e decine di indagini della magistratura contro gli incendiari, ma anche contro chi abbandona i veleni intossicando le nostre terre. I fenomeni sono diversi, dall'incendio dei siti di stoccaggio gonfi di plastica, al deposito degli scarti di lavorazione sulle strade e nelle campagne, alle discariche diventate ammasso di sostanze letali. Episodi quasi tutti che hanno un minimo comun denominatore: il tentativo di far soldi in maniera illegale. Secondo il rapporto annuale di Legambiente nel 2017 il fatturato delle ecomafie è stato di 14,1 miliardi, quasi 5 miliardi in più dell'anno precedente.