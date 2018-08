L'ex compagno la sequestra per ucciderla: donna salvata in extremis da un turista eroe

Sabato 25 Agosto 2018, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 11:58

Film dell'orrore per una donna di Gaeta e per un turista milanese che è riuscito a salvarla rischiando la vita. E' accaduto stanotte a Terracina dove l'ex compagno di lei l'aveva portata per ucciderla.Tutto è cominciato venerdì sera a Gaeta, dove la donna che ormai vive a Milano, è tornata per passare del tempo con i genitori insieme alla figlia piccolissima avuta dal suo ex compagno. Un rapporto brrascoso finito malamente e con una denuncia per stalking. Approfittando del ritorno a Gaeta l'uomo l'ha convinta a vedersi per un chiarimento, ma la donna dopo aver lasciato la bimba con i genitori, si è ritrovata dentro un incubo. L'ex compagno l'ha costretta a salire in auto e poi, correndo come un pazzo, l'ha portata fino a Terracina. Inutili tutti i tentativi della donna di chiedere aiuto alle persone incrociate nel tragitto. Una volta a Terracina l'uomo l'ha portata nelle campagne, in un luogo isolato nei pressi di un canale dove le ha detto che l'avrebbe uccisa. Sono stati attimi di terrore. L'uomo ha prima tentato di strangolarla, poi le ha detto: "Buttati nel canale se no ti sgozzo". La donna seppur atterrita dal panico ha avuto la freddezza di divincolarsi e di fuggire e la fortuna di trovare un turista di Milano che stava pescando. Si è letteralmente buttata nell'auto dell'uomo gridandogli di scappare: "Se no ci uccide". Il turista ha capito che la situazione era serissima, ha messo in moto ed ha tentato di scappare. L'ex compagno della donna non contento li ha speronati mandando l'auto nel canale. La vettura stava affondando con i due ancora dentro e l'ex compagno che dalla riva urlava: "Dovete morire". Per fortuna altri passanti vista la scena avevano chiamato la polizia. Gli agenti del commissariato agli ordini del dirigente Roberto Graziosi sono arrivati appena in tempo per salvare i due e arrestare il pazzo.