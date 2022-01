Terracina, arrestato Pierpaolo Marcuzzi (FdI): vicesindaco indagato per le giostre al porto e Borgo Hermada. L'uomo dell'ascia

Guardia Costiera e Carabinieri di Terracina (Latina) hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Latina con cui sono stati disposti gli arresti domiciliari per il vice sindaco di Terracina, Pierpaolo Marcuzzi (Fratelli d'Italia) e per il giostraio Emiliano Suffer.

Pierpaolo Marcuzzi

«L'indagine ha avuto origine - spiegano gli inquirenti in una nota - da un approfondimento investigativo pertinente l'affidamento in gestione di una vasta area del porto di Terracina che da oltre un ventennio veniva utilizzata nel periodo estivo in via esclusiva per installazione del famoso "Luna park Suffer" su un'area di oltre quattromila metri quadrati già sottoposta a sequestro preventivo nel mese di luglio 2020».

Vengono contestati i reati tentata estorsione e di istigazione alla corruzione «commessi rispettivamente ai danni di un dirigente comunale del comandante della guardia costiera di Terracina» si legge nella nota.

«Oggetto di attenzione investigativa - chiariscono gli inquirenti - è stata anche la gestione dello Stadio Vittoria a Borgo Hermada affidato in convenzione dal 2015 dal Comune di Terracina alla Società sportiva Hermada presieduta proprio dal vicesindaco cui sono stati contestati i reati di falso ideologico in atto pubblico tentata truffa aggravata e turbativa d'asta commessi al fine di ottenere finanziamenti pubblici stanziati per gli eventi calamitosi che nell'ottobre dell'anno 2018 colpirono territori Terracina e per importi sproporzionati rispetto i danni riportati dalla tribuna dello stadio».

SOSPESO DA FRATELLI D'ITALIA

«Gli arresti di stamattina che hanno visto coinvolto il vicesindaco di Terracina Pierpaolo Marcuzzi ci lasciano basiti. Conosciamo da anni Pierpaolo, un amico, un amministratore competente con la passione per la politica e l’amore per la sua città. Siamo fiduciosi nell’operato della magistratura e siamo certi che sarà accertata la verità dei fatti. In attesa che le indagini facciano il loro corso, abbiamo ritenuto opportuno sospenderlo da tutti gli incarichi di partito. Auguriamo a Pierpaolo di dimostrare la sua estraneità alle vicende che gli vengono contestate e auspichiamo che quanto avvenuto non sia il pretesto per altri per infangare l’amministrazione di Terracina».



Lo dichiarano il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia senatore Nicola Calandrini, l’eurodeputato Nicola Procaccini e il vice portavoce regionale Enrico Tiero.