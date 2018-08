Terremoti, Campania senza piano d'emergenza: «Ma averlo non è un obbligo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Agosto 2018, 09:00

Il piano regionale per l'emergenza terremoto? Non è obbligatorio averlo. La Regione nega «una presunta e grave inadempienza legislativa» e sostiene che le competenze sono soprattutto di «altri enti». Il riferimento è alla legge n.100 del 2012, che come chiarisce Palazzo Santa Lucia «prevede la facoltà non l'obbligo da parte delle Regioni di dotarsi di un Piano regionale delle emergenze».I piani regionali di Protezione civile sono infatti facoltativi, così come scritto dal Mattino, e la norma spiega che serve ad individuare «criteri e modalità d'intervento in caso di emergenza, sulla base delle indicazioni operative del Dipartimento, nonché il ricorso a un piano di prevenzione dei rischi». Un progetto, dunque, che in una regione ad alto rischio sismico potrebbe però tornare utile.