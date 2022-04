Terremoti, dieci codici europei per mappare il fenomeno e i rischi

Sviluppati codici numerici e applicazioni per l’allerta precoce e la valutazione dei rischi in caso di calamità naturali. A realizzare il progetto ChEESE , coordinato dal Barcelona supercomputing center, anche gli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sistema di calcolo ha già permesso di effettuare simulazioni, processando milioni di miliardi di operazioni al secondo.

APPROFONDIMENTI INTERVISTA Samantha Cristoforetti pronta al decollo per la missione Minerva... L'ENERGIA Rinnovabili, più facile installare i pannelli contro il... IL TERREMOTO Terremoto a Napoli nella notte: la scossa avvertita da Pozzuoli a...



Tra le principali applicazioni dei 10 codici europei di punta, è possibile ottenere mappe ad alta risoluzione dello scuotimento del suolo, calcolate entro poche ore dal verificarsi di un terremoto; simulazioni estremamente veloci e ad alta risoluzione della generazione e propagazione di tsunami e rapide previsioni probabilistiche dell'inondazione a seguito di un terremoto in mare o vicino alle coste; e, in futuro, si prevede che i codici possano essere utilizzati nella valutazione del rischio sismico mediante un software all'avanguardia di simulazione sismica, oltre all’aggiornamento delle mappe di rischio vulcanico e nelle previsioni delle nubi di cenere vulcanica, poco prima o durante un'eruzione. In questo caso, avranno l'obiettivo di identificare le aree interessate dalla caduta di cenere nelle ore o giorni successivi riducendo, così, il rischio che aerei percorrano rotte interessate dalle nubi vulcaniche.