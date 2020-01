Terremoto in Puglia, scossa 2.7 a sud di Andria: evacuate le scuole

Terremoto in Puglia: una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata dall'Ingv stamattina a 5 chilometri a Sud di Andria, comune di oltre 100mila abitanti a circa 50 chilometri a nord di Bari. L'epicentro è stato localizzato a 9 km di profondità. Dalle prime notizie non vi sono danni a cose e persone. Alcune scuole sono state evacuate per precauzione.

