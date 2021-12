Terremoto a Milano, epicentro in provincia di Bergamo. Magnitudo 4.4: avvertito in tutta la Lombardia

Terremoto nei dintorni di Bergamo, avvertito in tutta la Lombardia. La scossa è stata sentita intorno alle 11:34 anche a Milano e nei territori di Monza e Brianza. Secondo le prime informazioni dell'Ingv, la magnitudo sarebbe 4.4 e l'epicentro esatto è a 2 km a Est di Bonate di Sotto, nel Bergamasco.

Terremoto a Milano, epicentro in provincia di Bergamo

Bonate di Sotto è un comune italiano di 6.582 abitanti della provincia di Bergamo in Lombardia. Situato nell'isola bergamasca, sulla sponda destra del fiume Brembo ed attraversato dai torrenti Lesina e Dordo, dista circa 12 chilometri a ovest dal capoluogo orobico.

Ma anche in diverse zone di Milano i palazzi hanno tremato con alcune persone sono scese in strada. Secondo le prime reazioni sui social la scossa sarebbe stata molto breve ma particolarmente forte. Sono in corso verifiche della Protezione civile anche se non risultano segnalazioni di danni e richieste di soccorso.

La scossa avvertita anche nel Pavese

Così come a Milano, anche a Pavia e nel resto del territorio i palazzi e le case hanno tremato e alcune persone sono scese in strada. Il centralino dei vigili del fuoco è stato subito tempestato di telefonate: sono in corso accertamenti.