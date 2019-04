Domenica 28 Aprile 2019, 14:46 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2019 17:03

Paura inper il. Lievealle 13.44 di oggi, domenica 28 aprile di magnitudo 2.1 con epicentro a San Vito di Cadore (Belluno) sulle dolomiti venete ad una profondità dal suolo di 7 chilometri. Nonostante la bassa magnitudo ha creato appressione tra la popolazione. Non basta, infatti, ila mettere in difficoltà il bellunese, nel primissimo pomeriggio i sismografi hanno infatti registrato una scossa di terremoto.Ilè stato avvertito distintamente a San Vito di Cadore e nei centri limitrofi: primo su tutti. Al momento non si registrano fortunatamente feriti né danni alle cose. A San Vito e Cortina, intanto,dalle prime ore di stamani e si registrano anche problemi sul fronte della viabilità.